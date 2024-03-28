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Dünya
AA 28.03.2024 09:46

ABD, Yemen'deki Husilere ait hedeflere saldırı düzenledi

ABD, Yemen'deki İran destekli Husi kontrolündeki bölgelerde dört uzun menzilli insansız hava aracı sisteminin imha edildiğini duyurdu.

ABD, Yemen'deki Husilere ait hedeflere saldırı düzenledi
[Fotograf: TRT Haber]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, dün 4 uzun menzilli insansız hava aracı sistemi, bir ABD savaş gemisini hedef aldı, bu nedenle "savunma saldırısı" düzenlendi.

Husi kontrolündeki bölgelerde insansız hava aracı sistemlerinin vurulduğu ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin seyrüsefer özgürlüğünü korumak amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine, Husiler tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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