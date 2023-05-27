Açık 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.05.2023 06:24

Türk Mutfağının lezzetleri Arjantin'de tanıtıldı

Arjantin'de "Türk Mutfağı Haftası" nedeniyle farklı medeniyetlerden izler barındıran binlerce yıllık Türk mutfağının eşsiz zenginlikleri uluslararası etkinliklerle tanıtılmaya devam ediyor.

Türk Mutfağının lezzetleri Arjantin'de tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından yola çıkılarak, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında 21-27 Mayıs tarihlerinde dünyanın farklı coğrafyalarında gastrodiplomasi faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği, Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde bir hafta boyunca Şef Ali Açıkgül'ün katılımıyla Arjantin'de Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Türk mutfağı haftası süresince akademik ve atölye çalışmalarını içeren pek çok etkinlik aracılığıyla Buenos Aires'in farklı noktalarında, Türk mutfağının zenginliklerinin tanıtılmasının yanı sıra televizyon programlarının da desteğiyle Türk mutfağı Arjantinlilerle buluştu.

Buenos Aires Büyükelçiliğinin rezidansında gerçekleştirilen gala yemeğine Arjantin'in önde gelen şefleri, yemek eleştirmenleri, gurmeleri, seyahat yazarları ve medya mensupları katıldı.

Türk Mutfağının lezzetleri Arjantin'de tanıtıldı

"Geleneksel Türk tatlılarını gerçekten çok seviyorum"

Etkinliğe katılan Arjantinli ünlü şef Santiago Giorgini, "Yemekler çok hoşuma gitti, aşina olduğumuz bazı tatlılar da vardı fakat bunlar çok daha lezzetliydi. Özellikle yanık sütlaç muhteşem bir şey, kireçte tahinli kabak tatlısı da oldukça kıtır ve ağızda dağılması harika. Geleneksel Türk tatlılarını gerçekten seviyorum." ifadesini kullandı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi kentlerinden Hatay mutfağına ait yöresel yemeklerden oluşan lezzetleri ile yerel tatlar Şef Ali Açıkgül ve İdris Güler tarafından davetlilerin beğenisine sunuldu.

"İki yıl önce Türkiye'ye seyahat etme şansım oldu"

Davete katılan Şef Pamela Villar, "İki yıl önce Türkiye'ye seyahat etme şansım oldu. Yemekleri beni büyüledi. Beni buraya davet ettiklerinde düşünmeden geldim. Türk yemeklerini, tatlılarını ve kombinasyonlarını çok seviyorum." dedi.

Etkinliğin ardından, davete katılan şeflere "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı armağan edildi.

Faaliyetlerin ikinci etabında YEE ev sahipliğinde Arjantinli çok sayıda sanatçı, bürokrat ve televizyon programcısının katıldığı özel bir tanıtım programı ve yemek sunumu gerçekleştirildi.

Program Arjantin'in efsane banoneonist sanatçısı Rodofo Mederes ve Gitaris Juan Falu'nun konuklar için verdiği mini dinletiyle son buldu.

Türk Mutfağının lezzetleri Arjantin'de tanıtıldı

Türkiye'nin özel lezzetleri ülkede geniş kitlelere ulaştı

Arjantin'in önde gelen yemek kanalı El Gourmet Televizyonunda, Şef Ali Açıkgül'ün katılımıyla Türk tatlılarının tanıtıldığı özel bir programın çekiminin yapıldığı ve Türkiye'nin özel lezzetlerinin Arjantin'de geniş kitlelere ulaşma fırsatı yakaladığı bilgisi paylaşıldı.

Latin Amerika’nın en önemli gastronomi okullarından Instituto Gastronomia Agrentina’da Şefler Açıgül ve Güler, uygulamalı seminerler sayesinde Latin Amerikalı gastronomi öğrencilerine Türk mutfağını tanıttı.

50 gastronomi öğrencisinin katıldığı eğitimde, Hatay yöresine ait tepsi kebabı, yassı kadayıfın hazırlanışı davetlilere sunuldu.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında hazırlanan tatlar, okul şeflerinden tam puan aldığı ve seminerin okul kütüphanesinde, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının hediye edildiği bildirildi.

Arjantin'deki Türk mutfağı tanıtım ekinlikleri, Şef Açıkgül'ün C5N kanalı canlı yayınına katılmasıyla son buldu.

ETİKETLER
Arjantin Gastronomi
Sıradaki Haber
Biden: Rusya-Belarus anlaşması son derece olumsuz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:35
Bakan Çavuşoğlu: Bir plan çerçevesinde Suriyelileri göndereceğiz
07:24
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu seçimin teması, ana fikri tam bağımsız Türkiye
07:18
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
05:57
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak
05:45
Biden: Rusya-Belarus anlaşması son derece olumsuz
05:41
Bakan Kasapoğlu: Ülke üzerinde kirli oyunlara asla izin vermeyeceğiz
Avustralya'da 'Vivid Sidney Festivali'
Avustralya'da 'Vivid Sidney Festivali'
FOTO FOKUS
Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ