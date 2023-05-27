Patlamada zarar gören Sursock Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, restorasyonu tamamlanan çağdaş sanat müzesi Sursock Müzesi'nin açılışına Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, UNESCO Beyrut Bölge Ofisi Direktörü Costanza Farina ve İsviçre'nin Beyrut Büyükelçisi Marion Weichelt katıldı.

Açılışta, "Sursock Müzesi, Lübnan kültürünün vicdanı ve kalbidir" ifadelerini kullanan Kültür Bakanı Murtaza, Müze'nin restorasyonunun İsviçre, İtalya ve UNESCO işbirliğinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Çok sayıda tarihi yapının da zarar gördüğü patlamada, Liman'a 800 metre uzaklıktaki Sursock Müzesi de büyük ölçüde zarar görmüş ve kullanılamaz duruma gelmişti.

UNESCO, müzenin restorasyonunda Fransa'nın katkısı ve İtalya'nın da bir milyon avroluk desteği olduğunu duyurmuştu.