Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.05.2023 03:13

Beyaz Saray'da ağırlanan basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbol oyuncusunun, Başkan'ın konuşma yaptığı sırada bayılması kısa süreli paniğe yol açtı.

Beyaz Saray'da ağırlanan basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonu Louisiana State Üniversitesinin (LSU) kadın basketbol takımı oyuncuları ve Antrenörü Kim Mulkey'i ağırladı.

Biden'ın burada yaptığı konuşma sırasında arkasında dizilen sporculardan Sa'Myah Smith'in bayılması paniğe neden oldu.

Smth'in bayılması sebebiyle konuşmasına ara vermek zorunda kalan Biden, oyuncuların uzun süre ayakta kaldığını belirterek özür diledi.

Beyaz Saray'da ağırlanan basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu

Biden, kısa bir aranın ardından böyle bir şeyin ilk kez olmadığını söyleyerek, konuşmasına devam etti.

Antrenör Mulkey, Beyaz Saray sağlık personelinin müdahale ettiği Smith'in genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
ABD Beyaz Saray
Sıradaki Haber
Biden başkan adayları arasında şimdilik avantajlı konumda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:28
Patlamada zarar gören Sursock Müzesi yeniden ziyarete açıldı
02:53
Biden başkan adayları arasında şimdilik avantajlı konumda
02:35
Beykoz’da kuyuya düşen bir kişi kurtarıldı
00:51
Sudan Savunma Bakanlığı, emekli askeri personeli silahlanmaya çağırdı
01:34
Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
00:47
ABD Hazine Bakanı, borç limiti konusunda Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı
Avustralya'da 'Vivid Sidney Festivali'
Avustralya'da 'Vivid Sidney Festivali'
FOTO FOKUS
Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ