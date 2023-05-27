Açık 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.05.2023 05:42

Biden: Rusya-Belarus anlaşması son derece olumsuz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmayla ilgili tepkisinin "son derece olumsuz" olduğunu söyledi.

Biden: Rusya-Belarus anlaşması son derece olumsuz

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmayla ilgili tepkisi sorulan Biden, "Son derece olumsuz." yanıtını verdi.

Biden, borç limiti görüşmeleriyle ilgili ise iyimser olduğunu belirterek, müzakerelerin devam ettiğini ve bir anlaşmanın yapılıp yapılmayacağının bu gece belli olmasını umduğunu kaydetti.

ABD, Belarus'un Rusya ile nükleer silah anlaşması yapmasını kınadı
ABD, Belarus'un Rusya ile nükleer silah anlaşması yapmasını kınadı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, 25 Mayıs'ta, Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin belgeler imzalamıştı.

Hrenin, bunun, Batılı ülkelerin "dostça olmayan" ve "agresif" siyasetine karşı bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini mart ayında bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.

ETİKETLER
Joe Biden ABD Rusya Belarus
Sıradaki Haber
Patlamada zarar gören Sursock Müzesi yeniden ziyarete açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:35
Bakan Çavuşoğlu: Bir plan çerçevesinde Suriyelileri göndereceğiz
07:24
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu seçimin teması, ana fikri tam bağımsız Türkiye
07:18
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
06:59
Türk Mutfağının lezzetleri Arjantin'de tanıtıldı
05:57
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak
05:41
Bakan Kasapoğlu: Ülke üzerinde kirli oyunlara asla izin vermeyeceğiz
Avustralya'da 'Vivid Sidney Festivali'
Avustralya'da 'Vivid Sidney Festivali'
FOTO FOKUS
Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ