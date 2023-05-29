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Dünya
AA 29.05.2023 10:52

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
[Fotograf: AA]

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Csosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Ömüraliyev, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 2. turunda elde ettiği zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a içten tebriklerimi sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti, kardeş Türk halkı ve tüm Türk dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

 


 

Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları
Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

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