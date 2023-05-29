Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Csosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Ömüraliyev, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 2. turunda elde ettiği zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a içten tebriklerimi sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti, kardeş Türk halkı ve tüm Türk dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
28 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen #Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 2.turunda elde ettiği zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Sn.@RTErdogan'a içten tebriklerimi sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti, kardeş Türk halkı ve tüm Türk dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. pic.twitter.com/uCLsnELfUJ— Ambassador Kubanychbek Omuraliev (@KubanOmurali) May 28, 2023