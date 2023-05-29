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Dünya
TRT Haber 29.05.2023 10:28

Çin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Çin’den seçim sonuçlarına ilişkin ilk tebrik mesajı Dışişleri Bakanlığından geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden bu göreve seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Türkiye’ye kendine uygun kalkınma yoluna destek veriyoruz" dedi.

Çin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
[Fotograf: Reuters]

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden bu göreve seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Türkiye’ye kendine uygun kalkınma yoluna destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kalkınmasında yeni başarılar elde etmesini umarız. Çin tarafı Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyor." denilen açıklamada, "İki ülke liderinin önderliğinde ilişkilerimiz iki ülke halkına olumlu katkı sağlıyor. Çin tarafı Türkiye ile stratejik ilişkileri daha ileriye taşımak için hazırdır." vurgusu yapıldı.

Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları
Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

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