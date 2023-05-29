Çin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden bu göreve seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Türkiye’ye kendine uygun kalkınma yoluna destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kalkınmasında yeni başarılar elde etmesini umarız. Çin tarafı Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyor." denilen açıklamada, "İki ülke liderinin önderliğinde ilişkilerimiz iki ülke halkına olumlu katkı sağlıyor. Çin tarafı Türkiye ile stratejik ilişkileri daha ileriye taşımak için hazırdır." vurgusu yapıldı.