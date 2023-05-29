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Dünya
AA 29.05.2023 09:53

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı sizi kutlamama izin verin." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Almanya arasındaki yakın insani, ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Birlikte ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin pekiştirilmesine katkıda bulunabilirsek bundan memnuniyet duyarım. Dünyada karşılaştığımız zorluklar bunu daha da önemli kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları
Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni görev döneminde başarılar dileyerek, "Ülkenize barış, özgürlük ve refah, size de yönetiminizde başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.

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