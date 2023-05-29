Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti

Türkmen Devlet Haber Ajansı (TDH) tarafından yapılan açıklamaya göre, Berdimuhamedov, Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı.

Mesajda, Türk halkının hayatındaki tarihi günde, demokrasi iradesine dayanarak elde ettiği siyasi başarı ve zaferden dolayı Erdoğan’ı yürekten tebrik ettiğini belirten Berdimuhamedov, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecekte devlet işlerinde büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede taraflar, iki ülkenin siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik ve kültürel-insani alanlarda ilişkilerin kapsamlı şekilde genişletilmesine ve güvene dayalı ilişkilerin tüm alanlarda çok yönlü hükümetler arası işbirliğinin daha da başarılı şekilde sürdürülmesine ilişkin taahhüdünü teyit etti.