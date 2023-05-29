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Dünya
AA 29.05.2023 09:23

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkmen Devlet Haber Ajansı (TDH) tarafından yapılan açıklamaya göre, Berdimuhamedov, Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı.

Mesajda, Türk halkının hayatındaki tarihi günde, demokrasi iradesine dayanarak elde ettiği siyasi başarı ve zaferden dolayı Erdoğan’ı yürekten tebrik ettiğini belirten Berdimuhamedov, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecekte devlet işlerinde büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede taraflar, iki ülkenin siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik ve kültürel-insani alanlarda ilişkilerin kapsamlı şekilde genişletilmesine ve güvene dayalı ilişkilerin tüm alanlarda çok yönlü hükümetler arası işbirliğinin daha da başarılı şekilde sürdürülmesine ilişkin taahhüdünü teyit etti.

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