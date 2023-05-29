Latin Amerika ülkelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter'dan tebrik mesajı paylaşarak, "Yeniden seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Halklarımızın faydasına çalışmaya devam etmemizi, uydu, nükleer tıp ve madencilik alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez de Twitter hesabındaki paylaşımında, "Seçim zaferi ve yeni dönemi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'ı ve demokratik görevini yerine getiren Türk halkını tebrik ederiz." mesajına yer verdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından Erdoğan'ı tebrik ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını ilerletmeye devam etme isteğimizi yineliyoruz." dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise Twitter hesabındaki mesajında, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Küba'nın, Türkiye ile dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirme isteğini teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkının demokratik iradesini ve yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor, dostluk bağlarımızı ve işbirliğimizi teyit ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "Türkiye'de ikinci tur seçimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Demokrasi bayramı, kardeş Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ve yeniden seçilmesiyle sonuçlandı. Kendisini ve halkını tebrik ediyoruz, dünya adım adım çok kutuplu bir yapı inşa ediyor." görüşünü paylaştı.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından, iki ulusun faydası için müşterek çalışmaya devam etme temennisinde bulunarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçen, barışçıl ve demokratik şekilde iradesini ortaya koyan Türk halkını kutluyoruz." dedi.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, sosyal medya hesabındaki tebrik mesajında, "Türkiye'deki demokratik seçimleri tekrardan kazandığı için Recep Tayyip Erdoğan'a en içten tebriklerimi sunuyorum. Ülkelerimiz arasındaki müreffeh ilişkilerin, gösterilen yolda sıkı şekilde devam edeceğini görüyorum." ifadesini kullandı.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Twitter hesabından Erdoğan'ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının güçlendirilmesi hedefine işaret etti.

Abinader, "Türkiye'de yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dominik hükümeti adına tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığınca, Twitter'dan yapılan paylaşımda, Erdoğan kutlanarak, "Kolombiya hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin, ortak çıkarlarımızın bulunduğu alanlarda güçlenmesi ve gelişme yolunda ilerlemeyi sürdürmesini temenni ediyoruz." denildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Erdoğan tebrik edilerek, "Meksika hükümeti, tekrardan seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor. İki ülkenin dostluk bağlarını ve ikili işbirliğini güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Twitter'daki paylaşımında, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve parlamento zaferini kutladı.

Paylaşımda, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümeti ve halkı adına, Türk halkının seçimde gösterdiği irade ve demokratik katılımını tebrik ediyor. Demokrasinin gücünü bir kez daha teyit eden bu seçimi Türk halkıyla birlikte kutluyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barış ve huzur içinde başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanıyla birlikte 'Türkiye Yüzyılı' kalkınma ve gelişme yolunda herkese örnek olacak." sözleri sarf edildi.

İki ülke ilişkilerinin derinliğine ve dostluğuna vurgu yapılan paylaşımda, çok kutuplu bir dünyanın inşası için iş birliğinin önemi hatırlatıldı.

Peru Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi memnuniyetle karşılanarak, iki ülke ilişkilerinin her iki halkın yararına olacak şekilde güçlendirilmesi temennisinde bulunuldu.

El Salvador Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "El Salvador, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, zaferinden dolayı en içten tebriklerini sunuyor. Ayrıca verimli ikili ilişkilerin devam etmesi konusundaki dostluğunu ve kesin taahhüdünü yineliyor." ifadesine yer verdi.

Kosta Rika Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, pazar günkü seçimlerin başarılı ve demokratik şekilde tamamlanması nedeniyle Türk hükümeti ve halkı tebrik edildi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin ve dostluk bağlarının güçlendirilmeye devam edilmesi temennisi anımsatılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turdaki seçim zaferi kutlandı.