Ukrayna: Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu başkent Kiev'e yönelik tekrar hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sabah erken saatlerde Kiev'e doğru Rus kuvvetlerince füze ve insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı kaydedilen açıklamaya göre, sadece mayısta başkente 15 kez hava saldırısı düzenlendi.

40'tan fazla hedefin Ukrayna hava savunma güçlerince tespit edildiği ve havada imha edildiği duyuruldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, havada imha edilen bazı füze parçalarının çeşitli semtlerde sivil altyapıya isabet etmesi sonucu hasar oluştuğunu duyurdu.