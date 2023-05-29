Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı birçok ülkede kutlandı

Erdoğan'ın zaferini kutlamak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk sokaklardaydı; havai fişeklerle kutlama yapıldı.

Vatandaşlar, Erdoğan posterleri ve iki ülkenin bayraklarıyla donattıkları arabalarla Bakü sokaklarında tur attı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de halk sokaklara döküldü. Başta başkent Lefkoşa olmak üzere Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de halk araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türkler de kutlamalar için sokaklardaydı.

Türklerin yoğun yaşadığı Schaerbeek'te vatandaşlar, Türk bayrakları açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

[Brüksel | Fotoğraf: AA]

Almanya'da da bir araya gelen Türkler, Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı. Başkent Berlin ve Köln'de vatandaşlar korna çalarak Türk bayrakları salladı.

Kuzey Makedonya'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren vatandaşlar, sokağa çıktı. Davul zurnayla kutlama yapılırken sokaklarda uzun araç konvoyları oluşturuldu.

[Kuzey Makedonya | Fotoğraf: AA]

İngiltere'nin başkenti Londra’da kutlamalar yapıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sevinç gösterisi yapan topluluk halay çekti, araç konvoyları oluşturdu.

Hollanda, İsviçre ve İsveç'te de yüzlerce kişi kutlama için meydanlara çıktı.

Katar'ın başkenti Doha'da bir hastaneye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ve Türk Bayrağı yansıtıldı.

[Katar | Fotoğraf: AA]

ABD'de yaşayan Türkler ise seçim sonucunu sokaklarda bayraklarla tur atarak kutladı.

ABD'nin New York kentinde ise Filistinli bir esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini sokakta felafel dağıtarak kutladı.

Erdoğan'ın ikinci turda elde ettiği başarı, Pakistan, Lübnan, Arnavutluk ve Filistin'de de coşkuyla kutlandı.