Solingen faciasının 30. yılında Mevlüde Genç'in ismi Almanya'da meydana verildi

29 Mayıs 1993 tarihinde Neo-nazi 4 ırkçı tarafından kundaklanan evde 2 kızı, 2 torunu ve yeğeni olmak üzere toplam 5 yakını kaybeden Mevlüde Genç'in ismi artık Solingen şehir merkezinde bir meydanda yaşayacak.

Genç"in, vefatından 7 ay sonra, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach'ın teklifiyle, Göç ve Entegrasyon Konseyi, Belediye İklim ve Çevre Koruma Komitesi'nin desteĝi ile "Mevlüde Genç" meydanına onay çıktı.

Meydan'ın açılışını, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ve Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan birlikte yaptı.

Açılışta Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç, çocukları ve yakın akrabalarıda hazır bulunurken Türk ve Alman toplumuda Genç ailesini yanlız bırakmadı.

"Solingen'i, Solingen faciasını unutturmayacağız"

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan açılışta yaptığı konuşmada, Almanya'da artan ırkçı saldırılara dikkat çekti.

"Mevlüde Genç iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir ananenin yanı sıra iyi bir insan ve dostluk elçisiydi. Şimdi hepimize, hepinize daha fazla görev düşüyor. Bundan sonra Solingen faciaları yaşanmasın diye. Bir kere daha böyle acılar olmasın diye bizim artık birlikte daha fazla çalışmamız lazım. Bunu da Solingen'i asla unutmamakla, Solingen faciasını unutturmamakla olacak" dedi.

"Mevlüde genç en büyük felaketi yaşadı"

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach'ta yaptıĝı konuşmada, "Mevlüde Genç aramızda olmasa da, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiĝi ve bir insanın bir ailenin başına gelebilecek en büyük felaketi yaşadıĝı bu meydana isminin verilmesiyle şehrimizde var olmaya devam edecektir." dedi.

"Onun ismini bu alana vermekten onur duyuyorum"

Kurzbach sözlerini şöyle sürdürdü, "Mevlüde anne ile şahsen tanışmış olmaktan mutluluk ve minnet duymaktayım. Bana duyduĝu güvenden dolayı gurur duyuyorum ve bugün bu meydana onun adını verebildiĝimden ötürü kendim onur duyuyorum' dedi.

Açılış sonrası katılımcılara karanfil daĝıtıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayında 79 yaşında hayatını kaybeden Mevlüde Genç, 30 yıldır acısını içine gömerek Türk ve Alman toplumuna her zaman olumlu ve yapıcı mesajlar vererek herkesin sevgisini kazanmıştı.

Irkçı facianın 30. yıl dönemi nedeniyle Solingen'de hayatlarını kaybedenler için iki ayrı anma töreni düzenlenecek.

İlk tören, Untere Werner caddesinde kundaklanan evin önünde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in katılımıyla gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier törende olacak

Solingen Tiyatro Konser evinde düzenlenecek kinci teröne Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'de katılacak.

Haber: Bülent DÖNMEZ