Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook, artık yok.

600 binden fazla müşterisini arkasında bırakarak iflasını açıkladı.

178 yaşındaydı

1808 yılında Melbourne Derbyshire’da doğan ve 1892’de hayatını kaybeden Thomas Cook, kendi adıyla taşımacılık şirketini kurdu.

İngiliz The Guardian’a göre, marangozluğu bırakıp seyahatler düzenlemeye başlayan Thomas Cook’un serüveni 1841 yılına dayanıyor.

[Fotoğraf: Getty]

İlk müşterilerini alkol karşıtı bir toplantı için, Leicester kentinden trenle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Loughborough’a götürdü. 500 civarında kişinin olduğu bir gruptu bu.

Böylece modern anlamdaki ilk turizm hareketini de başlatmış oldu.

Bu tren seyahatleri 4 yıl daha sürdü.

Tur organizatörlüğü gibi yeni bir meslek alanı ortaya çıkaran Thomas Cook, ilk yurt dışı turunu İskoçya’ya yaptı.

Bunu Avrupa, ardından Amerika, Asya ve Orta Doğu gezileri izledi.

1892’de hayatını kaybedince de koltuğunu, oğlu John Mason Cook devraldı.

Bir dönem İngiliz Demiryollarının bir parçası olan şirket, 1972’de özel mülkiyete geri döndü.

[Fotoğraf: Getty]

Adım adım iflasa...

Thomas Cook bir süredir jeopolitik belirsizlikler, popüler destinasyonlarda rekabet, yüksek borç seviyeleri ve 2018'de son dakika rezervasyonlarını azaltan alışılmadık derecede sıcak bir yaz ile boğuşuyordu.

Bunlara, tur firmalarını kullanmayan, kendi tatillerini kendileri ayarlayan turistler de eklendi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı yani Brexit süreciyle ilgili darboğaz da sürüyor.

Thomas Cook'a geçen ay 900 milyon sterlin'lik kurtarma paketi sağlandı, firma ise iflasın önüne geçmek için kurtarma paketine ilave 200 milyon sterlin'e daha ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Ve 1,7 milyar sterlin borç yüküne dayanamayan şirket, mücadelesine daha fazla devam edemedi.

Pazar gecesi uzun saatler süren toplantılar sonucunda da artık ayakta duramayacağına dair bir açıklama yaptı.

Resmen battı

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA), Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Şirket kurulundaki ifadelerle, “zorunlu tasfiye için gerekli adımları atmaktan başka seçenek kalmamıştı”.

Böylece 178 yıllık Thomas Cook resmen battı.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



This account will not be monitored.



Please visit https://t.co/4lGVHZm2jQ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/NJ7vi4UJZ4