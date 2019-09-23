Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook, artık yok.

600 binden fazla müşterisini arkasında bırakarak iflasını açıkladı.

178 yaşındaydı

1808 yılında Melbourne Derbyshire’da doğan ve 1892’de hayatını kaybeden Thomas Cook, kendi adıyla taşımacılık şirketini kurdu.

İngiliz The Guardian’a göre, marangozluğu bırakıp seyahatler düzenlemeye başlayan Thomas Cook’un serüveni 1841 yılına dayanıyor.

[Fotoğraf: Getty]

İlk müşterilerini alkol karşıtı bir toplantı için, Leicester kentinden trenle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Loughborough’a götürdü. 500 civarında kişinin olduğu bir gruptu bu.

Böylece modern anlamdaki ilk turizm hareketini de başlatmış oldu.

Bu tren seyahatleri 4 yıl daha sürdü.

Tur organizatörlüğü gibi yeni bir meslek alanı ortaya çıkaran Thomas Cook, ilk yurt dışı turunu İskoçya’ya yaptı.

Bunu Avrupa, ardından Amerika, Asya ve Orta Doğu gezileri izledi.

1892’de hayatını kaybedince de koltuğunu, oğlu John Mason Cook devraldı.

Bir dönem İngiliz Demiryollarının bir parçası olan şirket, 1972’de özel mülkiyete geri döndü.

[Fotoğraf: Getty]

Adım adım iflasa...

Thomas Cook bir süredir jeopolitik belirsizlikler, popüler destinasyonlarda rekabet, yüksek borç seviyeleri ve 2018'de son dakika rezervasyonlarını azaltan alışılmadık derecede sıcak bir yaz ile boğuşuyordu.

Bunlara, tur firmalarını kullanmayan, kendi tatillerini kendileri ayarlayan turistler de eklendi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı yani Brexit süreciyle ilgili darboğaz da sürüyor.

Thomas Cook'a geçen ay 900 milyon sterlin'lik kurtarma paketi sağlandı, firma ise iflasın önüne geçmek için kurtarma paketine ilave 200 milyon sterlin'e daha ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Ve 1,7 milyar sterlin borç yüküne dayanamayan şirket, mücadelesine daha fazla devam edemedi.

Pazar gecesi uzun saatler süren toplantılar sonucunda da artık ayakta duramayacağına dair bir açıklama yaptı.

Resmen battı

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA), Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Şirket kurulundaki ifadelerle, “zorunlu tasfiye için gerekli adımları atmaktan başka seçenek kalmamıştı”.

Böylece 178 yıllık Thomas Cook resmen battı.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



This account will not be monitored.



Please visit https://t.co/4lGVHZm2jQ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/NJ7vi4UJZ4 — Thomas Cook Airlines (@TCAirlinesUK) September 23, 2019

İnternet sitesine girdiğinizde karşınıza iflas ilanı ile birlikte “gelecekteki tüm uçuş ve tatillerin iptal edildiği” uyarısı çıkıyor. Hem ülkedeki hem de yurt dışındaki İngiliz müşterilere, Sivil Havacılık yetkililerinin destek vereceği belirtiliyor. Daha fazla bilgi için de bir başka internet sitesine yönlendiriliyor.

CEO özür diledi

Şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Thomas Cook’un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser, milyonlarca müşterisi ve binlerce çalışanından özür diledi.

Zira şirketin iflasıyla İngiltere’de 9 bin, tüm dünyada 20 bin kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

[Fotoğraf: Getty]

16 ülkede 19 milyon yolcu

Thomas Cook, oteller, seyahat gemileri, havayolları ve tatil beldeleri ile 16 ülkede her yıl 19 milyon kişiye hizmet veriyordu.

Her yıl Türkiye'ye de binlerce turist taşıyordu ve şirketin ortakları arasında bir Türk iş insanı da var. Ağustos başında Anex Tour’un patronu Neşet Koçkar, Thomas Cook’un yüzde 6,7 hissesini satın almıştı.

"Operation Matterhorn"

Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkedeki İngiliz vatandaşlarının ülkelerine geri götürülmesi için ise "Operation Matterhorn" adı verilen bir operasyon başlatıldı. Tatil noktalarına boş uçaklar gönderilmeye başlandı.

150 binden fazla İngiliz tatilci söz konusu.

Olası maliyet ise, 600 milyon sterlin.

Bu, İngiliz tarihinde barış dönemindeki en büyük geri dönüş olacak.

[Fotoğraf: Getty]

Hükümetten beklediği desteği alamadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Thomas Cook’un hükümete 150 milyon sterlin’lik bir talepte bulunduğunu ancak bunun, maddi zorluklar yaşayan diğer şirketler için “ahlaki bir tehlike oluşturacağını” söyledi.

İngiltere Başbakanı, tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini de vurguladı.

Hükümet, Sivil Havacılıktan 2 haftalık bir dönüş programı yapmasını istedi.

[Fotoğraf: Getty]

"Don't just book it - Thomas Cook it!"

Bütün bu süreç, tüm dünyadaki turizmi büyük bir belirsizliğe sürüklerken, turizmde öncü marka Thomas Cook’un 1984 yılında düşünülen ikonik "Don't just book it - Thomas Cook it!" (Sadece yer ayırtma, Thomas Cook’la) reklam sloganına da veda anlamına geliyor.

Kaynak: Reuters, The Guardian, BBC