Büyük bir borç yükü, sektörde giderek artan rekabet ve jeopolitik belirsizlikler İngiliz seyahat firması Thomas Cook’u zorda bıraktı, firma iflasa sürükleniyor.

Dünyanın en eski ve en büyük seyahat firmalarından Thomas Cook, bir süre daha ayakta kalmanın yollarını arıyor.

Hissedarlar, alacaklılar ve bankalarla görüşmeler yapılıyor. Firmanın Türkiye'de de tatilde olan müşterileri bulunuyor.

İngiltere "Operasyon Matterhorn" isimli kurtarma planı hazırladı

Thomas Cook'a geçen ay 900 milyon sterlinlik kurtarma paketi sağlandı, firma ise iflasın önüne geçmek için kurtarma paketine ilave 200 milyon sterline daha ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Oteller, tatil köyleri ve seyahat gemilerinde Thomas Cook'un 600 bin müşterisi bulunuyor. Firmanın iflas etmesi halinde birçok ülke ve sigorta şirketi tatilcileri evlerine getirmek için harekete geçmek zorunda kalabilir.

İngiltere'de bunun için bir kurtarma planı hazırlanıyor.

"Operasyon Matterhorn" adı verilen planda tatilcileri eve getirmenin olası maliyeti 600 milyon sterlin.

Kaynak: TRT Haber