Her yıl binlerce dönüm alanda anız yakılıyor. Çiftçilerin daha hızlı ekime hazırlanmak için başvurduğu bu yöntem, çevre kirliliği ve orman yangınlarına neden oluyor.

İşte bunun önüne geçmek için, Adana'da bir uygulama başlatıldı. Hasattan sonra arta kalan saplar yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Tesis sahibi Rafet Milli, "Hasat bittikten sonra bizi arıyorlar, biz de balyacımızı gönderiyoruz. Tarlada olan sapların hepsini alıyoruz. Geliyor fabrikamıza burada yakılarak buhar elde edilerek tirbün vasıtasıyla elektrik üretiyoruz. Kesinlikle zararı yok, temiz enerji." diye konuştu.

Tesiste saatte 2,5 ton atık yakılıyor ve ayda bin megavattan fazla elektrik üretiliyor. Bu da yaklaşık 5 bin ailenin bir aylık elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Çiftçiler bu uygulama ile işçilik, mazot, makine kiralama gibi maliyetlerden kurtuluyor. Firmaya verdikleri ürünlerin saplarından da para kazanıyorlar.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Her sene anız yangınları çoktu. Bu yıl Adana Yüreğir ilçesinde iki tane katı atık yapan biokütle enerji dönüştüren iki tane firma kuruldu. Onların sayesinde anız temizliği yapılmakta. Halkımız hem bilinçlendi, hem büyük makineler şu an devreye girdi." dedi.

Kısa sürede bu tesislerin yaygınlaştırılması ve tüm çiftçilerin faydalanması hedefleniyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Fatih Mehmet Şenel