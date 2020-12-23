Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta sokağa çıkma kısıtlaması uzatıldı, kutlamalar yasaklandı
[Fotoğraf: Reuters]
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 15 Ocak'a kadar uzatıldı, yılbaşı eğlenceleri dahil tüm kutlamalar yasaklandı.
Konuya ilişkin açıklama, Tunus hükümetince yapıldı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 237'e çıktı.
Tunus makamları, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan koronavirüs aşısı sipariş ettiklerini açıklamıştı.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Peru'da vaka sayısı bir milyonu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz