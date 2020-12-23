Peru, Latin Amerika'da vaka sayısı bir milyonu geçen 5'inci ülke oldu.

Ülkede 7 bin 218 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kayıt dışı işçiler ve su sıkıntısı vakaları tetikliyor

Ülkede iş gücünün yaklaşık yüzde 70'inin kayıt dışı olduğu ve bu durumun çalışanların evde kalmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Başkent Lima gibi büyük şehirlerin dış kesimlerinde yaşanan su sıkıntısı da vaka sayısının artmasında önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.