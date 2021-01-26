Geçen hafta kentteki gösteriler sırasında başından yaralanan Heykel el-Raşidi adlı bir protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından öfkeli gençler, olayı protesto etmek için sokaklara döküldü.

Olayları yatıştırmak isteyen güvenlik güçleriyle kentteki ana yolları trafiğe kapatıp lastik yakan protestocular arasında sert çatışmalar çıktı.

Protestocular ile güvenkik güçleri arasında gerginlik

Sbitla Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışan öfkeli protestoculara karşı emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz kullanırken, her iki taraf arasında taşlı sopalı arbede ve koşturmaca yaşandı.

Kamu ve özel mülkiyete ait binaların korunması için ordu birliklerinin konuşlandırıldığı bölgede, protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginlik sürüyor.

Tunus'un başkenti ve bazı vilayetlerde, COVID-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağının başladığı gece saatlerinde bir süredir protestolar düzenleniyor.