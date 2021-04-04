Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta koronavirüsten bir günde 41 can kaybı
[Fotoğraf: Arşiv]
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle 41 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 931'e yükseldi.
Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini paylaştı.
Açıklamada, 1404 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 258 bin 335'e çıktığı, 218 bin 755 kişinin ise iyileştiği belirtildi.
Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, geçen haftalarda yapılan COVID-19 testlerinde pozitif vakalarda yüzde 19'luk artış görüldüğünü belirtmişti.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
Sıradaki Haber
Londra'da polis tasarısı protestosu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz