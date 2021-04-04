Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini paylaştı.

Açıklamada, 1404 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 258 bin 335'e çıktığı, 218 bin 755 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, geçen haftalarda yapılan COVID-19 testlerinde pozitif vakalarda yüzde 19'luk artış görüldüğünü belirtmişti.