Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaların ardından Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yazılı açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın, Kral 2. Abdullah ile Prens Hüseyin bin Abdullah'ın, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak ve bu yöndeki her türlü sabotaj girişimini bertaraf etmek için aldığı tüm kararları desteklediği ve kardeş ülke Ürdün'ün yanında yer aldığı" ifade edildi.

Ürdün ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşlik, inanç ve ortak kader bağına vurgu yapılan açıklamada, iki ülkenin güvenliğinin ayrılamaz bir bütün olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kral Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün güvenlik ve istikrarının sürmesi temennisinde bulunuldu.