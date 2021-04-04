Tasarıya karşı Hyde Park’ta toplanan değişik gruplara mensup binlerce gösterici, Parlamento Meydanı’na yürüdü.

"Polise daha fazla yetkiye hayır", "Hakkımızı koruyun", "Susmayacağız" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, tasarının geri çekilmesini istedi.

Yol trafiğe kapatıldı

Parlamento Meydanı’nda yapılan konuşmalar sırasında bir grup, yolu trafiğe kapatarak bir kamyonun geçişine izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

Yaşanan arbedede polise değişik cisimler fırlatıldı. Uzun süren arbedenin sonunda kamyonun geçişi sağlanırken bazı eylemciler gözaltına alındı.

Yaklaşık 300 gösterici, Trafalgar Meydanı’na yürüyerek yolu trafiğe kapattı. Eylemcilere bir kez daha engellemeye çalışan polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Polis kordonunu aşanlar ise yürüyüşlerine devam ederken, bazı eylemcilerin çöp kutularını yollara atarak araçların geçişini engellediği görüldü.

Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 20.45’e kadar (TSİ 22.45) 26 kişinin gözaltına alındığı ve sayının artmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 10 polisin de hafif şekilde yaralandığı duyuruldu. Geçen ay tasarıya karşı Bristol kentinde yapılan gösteride, eylemciler bir karakola saldırmış ve polis araçlarını ateşe vermişti.

Tasarıda ne planlanıyor?

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

[Fotoğraf: AA]

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak ve çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

[Fotoğraf: AA]

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.