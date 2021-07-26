Yerel medyada çıkan haberlere göre Gannuşi, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis'in yetkilerini dondurma kararının ardından Meclis binasına girilmesine izin verilmemesi üzerine yeni bir karar aldı.

Haberde, Gannuşi'nin beklemekte olduğu Meclis binasının önünde kendi aracı içinde çevrim içi olarak Meclis toplantıları düzenleyeceği ifade edildi.

Gannuşi'nin kararına benzer bir açıklama da Tunus Onur Koalisyonu'ndan geldi.

Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meclis'in çevrim için olarak bir araya geleceği ve "darbeyi" kınayan bir açıklama yayımlayacağı belirtildi.

Tunus'ta neler oluyor?

Tunus’ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Demokrasiye yönelik müdahalenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamıştı.