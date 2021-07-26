Tunus emniyet güçlerinden Meclis önünde toplananlara müdahale
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "Meclis'in yetkilerini dondurma" kararının ardından Meclis binası önünde toplanan demokrasiye müdahale edenlere tepki gösterenlere ve destekçilerine polis güçleri müdahalede bulundu.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında demokrasiye müdahale edenlere tepki gösterenlerle bu müdahaleye destek verenler başkent Tunus'taki Meclis binası önünde toplandı.
Emniyet güçleri ise taraflar arasında arbede çıkmaması için meclis önünde toplanan kalabalığa müdahale etti.
Tunus'ta demokrasiye müdahale
Tunus’ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
Meclis Başkanı Parlamento'ya alınmadı
Hükümete yönelik bu demokrasiye müdahalenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.
Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.
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