Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, ülkedeki demokrasiye müdahale ile ilgili TRT Arabi'ye konuştu.

"Kays Said ülkeyi felakete sürüklüyor"

Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakanı görevden alması ve Meclisin yetkilerini dondurmasını bir kez daha darbe olarak nitelendirdi.

Gannuşi, "Askeri yönetim ülke için iyi bir şey yapamaz. Cumhurbaşkanı'nın kararını reddediyoruz. Halk darbeyi reddetti, darbeye destek verenlerin sayısı fazla değil. Kays Said ülkeyi felakete sürüklüyor" dedi.

"BAE medyası darbeye giden yolu hazırladı"

Gannuşi, ülkedeki demokrasiye müdahaleyle ilgili Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) suçladı:

"Dış medyaya bakınca ne olduğunu anlayabiliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin medyası, darbeye giden yolu hazırladı. Nahda Hareketi’ni sürekli hedef gösterdi. Halbuki bizim hiçbir devlet ile bir problemimiz yok. Onlar tarihi ve stratejik nedenlerle, nerede olursa olsun 'siyasal İslam' diye tabir ettikleri hareketleri hedef alıyorlar. Oysaki herkes kendi iç işleriyle ilgilenmeli."

"Darbelere karşı tutumumuz biliniyor"

Tunus'un tarihi boyunca sadece bir kez darbeye şahit olduğuna dikkat çeken Gannuşi, Tunus ordusunun bir darbe zihniyetine sahip olmadığını savundu.

Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said’in kendisiyle istişare ettiği iddiasını yalanlayarak, "Böyle bir istişare olmadı. Ülkedeki olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili 2 ayda bir istişare düzenliyoruz. Ancak toplantıda alınacak kritik kararlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi."

Darbe haberini alır almaz sokağa çıktığını belirten Gannuşi, şunları söyledi:

"Arkasındaki taraf kim olursa olsun darbelere karşı tutumumuz biliniyor. Tunus’ta bir darbe olursa hemen sokağa çıkmamız gerektiğini biliyorduk. Türkiye’deki darbe girişiminden aldığımız ders da tam olarak buydu. Bundan dolayı haberi alır almaz sokağa çıktık. Meclis binasına gidince Parlamento kapısının kapalı olduğunu gördük."