Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı
[Temsili fotoğraf: AA]
Tunus güvenlik güçlerinin gece yaşanan darbeden sonra Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Tunus'taki ofisine baskın düzenlediği belirtildi.
Al Jazeera'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kanala ait ofise sivil giyimli güvenlik güçlerince baskın düzenlendi.
Açıklamada, baskından sonra tüm çalışanların ofisten çıkarıldığı, cihaz ve telefonların kapatılmasının istendiği aktarıldı.
Söz konusu baskından önce Tunus güvenlik makamlarından herhangi bir uyarının gelmediği kaydedildi.
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