Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle yıl başından bu yana kapalı tutulan parlamentonun yeniden açılması kapsamında düzenlenen olağanüstü oturumda milletvekillerine hitap etti.

Son günlerde günlük vaka sayılarının 10 binin üzerine çıkmasına işaret eden Muhyiddin, "Vaka sayılarının yükselmesiyle vatandaşların endişelendiğini anlıyoruz. Bu durum karşısında tek çözüm olan aşılamaları hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kısıtlamaları ekim ayında kaldırma planı

Muhyiddin, Malezya'nın dünyada COVID-19 aşılamalarını en hızlı yapan ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Çok şükür şimdiye kadar ülke genelinde toplam 16 milyon doz aşı uygulandı. 11 milyon kişi birinci doz, 5 milyon kişi ikinci doz aşısını oldu." diye konuştu.

Malezya'nın 79,9 milyon doz aşı siparişi verdiğine dikkati çeken Muhyiddin, 37,3 milyon dozun ağustosta ülkeye ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Muhyiddin, ülke genelinde yürürlükte olan COVID-19 yasaklarına ilişkin "COVID-19 bağışıklığının artmasıyla birçok eyalette ekim gibi Ulusal İyileşme Planı'nın 4'üncü aşamasına geçmeyi ve COVID-19 kısıtlamalarını büyük oranda kaldırmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hükümet, OHAL'i uzatmayacak

Öte yandan bugünkü oturumda konuşan Adalet Bakanı Takiyuddin Hasan, 1 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen OHAL'e ilişkin muhalefetin sorularını cevapladı.

Takiyuddin, OHAL tedbirlerinin şimdiye kadar COVID-19'la mücadelede beklenen etkiyi verdiğini vurgulayarak, "Hükümetimiz, OHAL'in 1 Ağustos'tan sonra yeniden uzatılması için Kral'a teklifte bulunmayacaktır." dedi.

13 Ocak-1 Ağustos'ta OHAL ilan edilmişti

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, COVID-19'la daha kolay mücadele edilmesi için Başbakan'ın tavsiyesi üzerine 13 Ocak-1 Ağustos'ta OHAL ilan etmiş ve bu kapsamda parlamentonun faaliyetlerini askıya almıştı.

Karara muhalefetin tepki göstermesi üzerine siyasi parti liderleri ve eyalet krallarıyla görüşen Sultan Abdullah Şah, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, parlamentonun bir an önce toplanması çağrısında bulunmuştu.

Can kaybı 7 bin 994'e çıktı

Malezya Adalet Bakanı Takiyuddin Hasan, 3 Temmuz'da Kral'ın çağrısını dikkate alarak, parlamentoyu ağustostan önce yeniden açacaklarını duyurmuştu.

Şimdiye kadar 1 milyon 27 bin 954 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, can kayıplarının sayısı 7 bin 994'e yükseldi.