Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail askerleri tarafından yaklaşık 2 ay önce işgal altındaki Batı Şeria’da vurularak ağır yaralanan Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs’ta Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip’in bu sabah hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklamada, gerçek mermiyle vurulan Muharip’in Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezi’nde tedavi gördüğü, beşinci ve yedinci omurlarından vurulan genç Filistinlinin kurtarılamadığı kaydedildi.
Geçtiğimiz nisan ayında İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler tarafından Kudüs dahil Batı Şeria ile İsrail'in içindeki Arap şehirlerinde gerçekleştirilen ve onlarca ölü, binlerce yaralı ve gözaltıyla sonuçlanan saldırıları nedeniyle Filistin’de olaylar patlak vermişti.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
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