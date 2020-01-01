Facebook sayfasından 2019'un son dakikalarında paylaştığı videoda "yeni kabinenin üyelerini belirlediğini" söyleyen Cemli, bu kişilerin isimlerini açıklamadı.

Hazırladığı listeyi Cumhurbaşkanı Kays Said'e henüz sunamadığını belirten Cemli, "Hükümet hazır ve Tunus halkının beklentilerini karşılayacak düzeyde. Bu kritik tarihi dönemde kendisinden beklenilen görevi yerine getirebilecek yetkin kişilerden oluşuyor." ifadesini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Cemli 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'den kabine istişareleri için ek süre istemişti.

Nahda Hareketi (54 milletvekili) 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Demokratik Akım (22 milletvekili), Halk (15 milletvekili) ve Yaşasın Tunus (14 milletvekili) partileriyle hükümet kurma konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Ancak söz konusu üç parti, 22 Aralık'ta Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA