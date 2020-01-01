Dünyaca ünlü sanatçı Picasso'nun tablosu İngiltere'de saldırıya uğradı01 Ocak 2020 Çarşamba 04:45 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 05:36
Dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso'nun tablosu İngiltere'de saldırıya uğradı. Değeri 157 milyon Türk lirasını bulan 75 yıllık sanat eserinde, yırtılmaların olduğu ifade edildi.
Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun tablosu saldırıya uğradı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tate Modern Galerisi'nde bulunan yaklaşık 157 milyon Türk lirası değerindeki tablo saldırıda hasar gördü.
Zarar gören tablonun 1944 tarihli Bust of a Woman olduğu belirtildi.
Saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
1944'te Paris'te resmedilmişti
Hasar tespitinin yapıldığı tablo galeride teşhirden kaldırıldı.
Eserde yırtılmaların olduğu ifade edilirken, tablonun durumu hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.
Galerinin internet sitesindeki bilgilere göre, Picasso’nun Dora Maar’a olan aşkını tasvir eden eser, Mayıs 1944’te Nazi işgalinin son aylarındaki Paris’te resmedilmişti.
Kaynak: TRT Haber