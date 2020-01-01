Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun tablosu saldırıya uğradı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tate Modern Galerisi'nde bulunan yaklaşık 157 milyon Türk lirası değerindeki tablo saldırıda hasar gördü.

Zarar gören tablonun 1944 tarihli Bust of a Woman olduğu belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

1944'te Paris'te resmedilmişti

Hasar tespitinin yapıldığı tablo galeride teşhirden kaldırıldı.

Eserde yırtılmaların olduğu ifade edilirken, tablonun durumu hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Galerinin internet sitesindeki bilgilere göre, Picasso’nun Dora Maar’a olan aşkını tasvir eden eser, Mayıs 1944’te Nazi işgalinin son aylarındaki Paris’te resmedilmişti.

Kaynak: TRT Haber