Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati adasında (Christmas adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saati ile (TSİ) 13.00'te 2020'ye "merhaba" dedi.

Rusya

Rusya’nın başkenti Moskova 2020 yılına havai fişek gösterileriyle girdi.

Başta Kızıl Meydan ve civarı olmak üzere şehrin farklı yerlerinde kurulan özel alanlarda binlerce kişi yeni yılın girmesini bekledi. Televizyon kanallarında yayımlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kutlama hitabını meydanlara kurulan ekranlardan izleyenler, saatin gece yarısını geçmesiyle yeni yılı havai fişek gösterileri eşliğinde coşkuyla karşıladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Yeni yılın ilk saniyelerinde Moskova genelinde ayrı ayrı 20 park ve 20 meydanda havai fişek gösterisi yapıldı.

Havai fişek gösterisini izledikten sonra vatandaşlar şehirde hem gezdiler hem de birbirinden renkli eğlence programlarına katıldılar.

Rusya genelinde yılbaşı nedeniyle pek çok organizasyon yapılırken, sadece Moskova’da parklarda, meydanlarda ve farklı caddelerde 120 eğlence alanı kuruldu.

Bu arada, Kremlin Sarayı’nın yakınında bulunan tarihi Kızıl Meydan civarında güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Bu yıl Moskova’da yeni yıl heyecanı ocak ayının ortasına kadar devam edecek. 1-8 Ocak tarihleri arasında resmi tatil ilan edilen Rusya’da tatil süresince çeşitli eğlenceler ve etkinlikler düzenlenecek.

Ayrıca pek çok müze ve sergi salonları da tatil boyunca ziyaretçilere ücretsiz hizmet verecek.

Azerbaycan

Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.

Cadde ve meydanların günler öncesinden rengarenk ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de yeni yıl coşkusu yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde başlayan gösteri ile Azerbaycanlılar, yeni yıla birlikte girmenin heyecanını yaşadı.

Balkanlar

Yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle giren Balkan ülkeleri, 2020'yi coşkuyla karşıladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ülkenin adını taşıyan meydanda toplanan binlerce kişi, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasında ikincilik kazanan Sırp sanatçı Zeljko Joksimovic'in şarkıları eşliğinde eğlendi.

Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri de kutlama alanlarına akın eden Saraybosnalılara görsel şölen yaşattı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, 2020 yılını Hırvat grupların seslendirdiği şarkılar eşliğinde karşılarken, gece yarısında gerçekleştirilen havai fişek gösterisini yoğun ilgiyle izledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da konser veren Lepa Brena ise meclis binası önünde toplanan binlerce kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı.

Öte yandan, ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde yeni yıl kutlamaları yapılmadı. Sancak'a bağlı belediyelerden yapılan açıklamalarda, yılbaşı kutlamalarına ayrılan bütçenin ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılacağı bildirildi.

Kuzey Makedonya'da kutlamaların merkezi başkenti Üsküp'teki "Makedonya" Meydanı oldu. Üsküp Belediyesince söz konusu meydanda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda meydanda toplanan binlerce kişi, Balkanların ünlü şarkıcısı Bosna Hersekli Dino Merlin'in şarkıları eşliğinde eğlendi. Gece yarısında ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da bu vesileyle etkinlikler düzenlendi. İskenderbey Meydanı'nda toplanan Tiranlılar, yeni yılı konserler ve havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki İskenderbey Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise şarkılar eşliğinde yeni yılı kutladı.

Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri Kosovalılara görsel şölen yaşattı.

Karadağlılar yeni yıla memnuniyetsiz girdi

Karadağ'da "Dini Özgürlükler Yasası"na tepki olarak geçen hafta boyunca düzenlenen protestolar yılbaşı gecesi de devam etti.

Podgorica'daki İsa'nın Diriliş Kilisesi önünde toplanan yüzlerce kişi, Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) temsilcileri ile birlikte şehrin sokaklarında ayin düzenledi.

Fransa

Fransa'nın başkenti Paris, 2020'ye Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle girdi.

Paris'in önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen yeni yıl kutlamalarına yaklaşık 300 bin kişi katıldı.

Caddede bulunan Zafer Takı Anıtı'nda yapılan havai fişek ve ışık gösterilerinde çeşitli temalar kullanıldı. Caddede yığılmayı engellemek için büyük ekranlar kuruldu.

Ülkede yeni yıl kutlamalarında yaklaşık 100 bin polis görev yaptı. Polis, Champs-Elysees Caddesi çevresindeki birçok yolu trafiğe kapattı.

Fransa'nın çeşitli kentlerinde de havai fişek gösterileri düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler de devam etti.

Paris'te ikisi hariç tüm metro hatları çalışmadı. Gösterileri izlemek için gelenler özel araçlarıyla veya taksiyle evlerine dönmek zorunda kaldı.

Paris, uzun yıllardır yeni yılı Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle karşılıyor.

Macron, yeni yıl mesajında, "Fransızların önünde hayata geçirilmesi konusunda vaatte bulunduğum ve hükümetin yürüttüğü emeklilik reformu tamamlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

Kaynak: AA