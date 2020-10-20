Kayravan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünden itibaren vilayete bağlı iki kentte saat 20.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Uygulama 15 gün sürecek.

Başkent Tunus başta olmak üzere 6 vilayette salgınla mücadele kapsamında yaklaşık 2 haftadır gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

İtalya Cumhurbaşkanı ziyaretini 2021'e erteledi

Öte yandan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, ekim sonunda Tunus'a yapmayı planladığı ziyareti COVID-19 salgını nedeniyle iptal ettiği aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yaptığı açıklamada, ziyaretin 2021 başına ertelendiğini belirtti.

Tunus Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 13-16 Ekim tarihlerinde koronavirüs nedeniyle 114 kişinin öldüğü, 5 bin 752 kişide de virüs belirlendiği ifade edildi.