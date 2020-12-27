Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19'dan 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1652 yeni vaka tespit edildiği, 1088 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 426'ya, vaka sayısı da 130 bin 130'a, iyileşen kişi sayısı ise 98 bin 429'a ulaştı.

Gazze'de hasta sayısı 38 bin 137 oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte COVID-19 kaynaklı ölüm ve iyileşenlere ilişkin bilgi vermezken kentteki hasta sayısının 554 artarak 38 bin 137'ye yükseldiğini duyurdu.

Daha önce Bakanlıktan yapılan açıklamada toplam vefat sayısının 323 olduğu bildirilmişti.