Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Cumhurbaşkanı ülkeyi felakete sürüklüyor
[Fotoğraf: AA ]
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, ülkedeki darbeyle ilgili TRT Arabi'ye konuştu. Gannuşi, "Cumhurbaşkanı'nın kararını reddediyoruz. Kays Said ülkeyi felakete sürüklüyor" dedi.
Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkedeki darbeyle ilgili TRT Arabi'ye konuştu.
"Kays Said ülkeyi felakete sürüklüyor"
Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakanı görevden alması ve Meclisin yetkilerini dondurmasını bir kez daha darbe olarak nitelendirdi.
Gannuşi, "Askeri yönetim ülke için iyi bir şey yapamaz. Cumhurbaşkanı'nın kararını reddediyoruz. Halk darbeyi reddetti, darbeye destek verenlerin sayısı fazla değil. Kays Said ülkeyi felakete sürüklüyor" dedi.
Etiketler: Darbe Kays Said Raşid Gannuşi Son Dakika TRT Tunus
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