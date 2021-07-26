Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkedeki darbeyle ilgili TRT Arabi'ye konuştu.

"Kays Said ülkeyi felakete sürüklüyor"

Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakanı görevden alması ve Meclisin yetkilerini dondurmasını bir kez daha darbe olarak nitelendirdi.

Gannuşi, "Askeri yönetim ülke için iyi bir şey yapamaz. Cumhurbaşkanı'nın kararını reddediyoruz. Halk darbeyi reddetti, darbeye destek verenlerin sayısı fazla değil. Kays Said ülkeyi felakete sürüklüyor" dedi.