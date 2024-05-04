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Türkiye
TRT Haber 04.05.2024 23:36

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Yenikapı ve Beşiktaş'ta düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Yenikapı Miting alanında düzenlenecek 'Mevlidi Nebi' programı nedeniyle saat 09.00'dan program bitimine kadar, Namık Kemal, İnkılap, Küçük Langa caddeleri ile bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapalı kalacak.

Beşiktaş'ta da omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara destek için koşu düzenlenecek.

Etkinlik nedeniyle, Muallim Naci, Kuruçeşme ve Ahmet Taner Kışlalı Caddeleri ile Arnavutköy istikametindeki yollar 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

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