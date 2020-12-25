Tunus'ta COVID-19'dan 49 kişi daha yaşamını yitirdi, 1752 yeni vaka tespit edildi, 750 hasta ise sağlığına kavuştu. Böylece ülkede can kaybı 4 bin 324'e, vaka sayısı da 126 bin 752'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 97 bin 776'ya ulaştı.

Lübnan

Lübnan'da, virüs nedeniyle 20 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 708 yeni vaka tespit edildi. Son verilerle toplam can kaybı 1353'e, vaka sayısı 165 bin 933'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 117 bin 311'e çıktı.

Mısır

Mısır'da koronavirüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti, 1021 yeni vaka tespit edildi. Ülkede ölü sayısı 7 bin 260'a, vaka sayısı ise 128 bin 993'e yükseldi.

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise COVID-19 kaynaklı ölü sayısının 304'e, vaka sayısının 36 bin 791'e, iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 778'e yükseldiğini duyurdu.