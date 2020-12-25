Vatikan'a komşu İtalya genelinde Noel ve yılbaşı dolayısıyla uygulanan sıkı tedbirler ve gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle Papa da Noel ayininin saatini öne çekti.

Aziz Petrus Bazilikası'nda Papa Franciscus'un yönettiği ayin, yaklaşık 200 kişilik sınırlı katılım ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapıldı.

Papa, ayinde yaptığı konuşmada, inananlara Noel'in anlam ve öneminden bahsetti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, bugün öğlen saatlerinde de dünya meselelerine dair mesajlar verdiği geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.