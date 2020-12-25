Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 33 ölü
[Fotoğraf: AA]
Uganda'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) giden bir yolcu teknesinin Albert Gölü'nde alabora olması sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituru vilayetine bağlı Wangongo bölgesinin ileri gelenlerinden Vital Adubanga, Uganda'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden teknenin Kolokoto kasabası yakınlarında battığını ve ölenlerin çoğunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) kısıtlamalarından ötürü ülkesine yasal yollarla dönemeyen Kongolular olduğunu söyledi.
"Şu ana kadar 33 ölü ve 7 hayatta kalan kişi tespit ettik" diyen Adubanga, Kongolu tüccarların COVID-19 salgınının ardından Uganda'da mahsur kaldığını, gece yarası Albert Gölü üzerinden tekne ve kanolarla ülkelerine dönmeye çalıştıklarını ifade etti.
Kazaya şiddetli rüzgarın neden olduğu tahmin ediliyor.
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