Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 963'e yükseldi.

Ülkede, COVID-19 vaka sayısı 14 bin 305 artışla 968 bin 563'e ulaştı. Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, 822 bin 978'i iyileşti.

Güney Afrika'ya uçuşlar durdurulmuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.