Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 02:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da vaka sayısı 968 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke. Ülkede, vaka sayısı 14 bin 305 artışla 968 bin 563'e ulaştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 963'e yükseldi.
Ülkede, COVID-19 vaka sayısı 14 bin 305 artışla 968 bin 563'e ulaştı. Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, 822 bin 978'i iyileşti.
Güney Afrika'ya uçuşlar durdurulmuştu
Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.
Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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