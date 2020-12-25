ABD'nin önde gelen doktorlarından Anthony Fauci, New York Times gazetesine bir röportaj verdi. Fauci, daha önce sürü bağışıklığı için yüzde 70-75 aralığından bahsettiğini ancak hastalık ne kadar bulaşıcıysa aşılanma oranının da o kadar yüksek olması gerektiğini söyledi.

İlk veriler doğrultusunda sürü bağışıklığı için gereken aşılanma oranı tahminlerini yaptıklarını söyleyen Fauci, "Gerçek rakamı tam olarak bilmiyoruz ama yüzde 70 ila 90 olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD'de vaka sayısı 19 milyonu geçti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, ülkede şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırtırdı.

ABD'de onaylanan iki aşıdan Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın iki doz uygulanması gerekiyor. Trump yönetimi, yıl sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşının ilk dozunun yapılmasını hedefliyordu.

ABD'de 19 milyondan fazla kişi COVID-19'a yakalanırken, 336 binin üzerinde kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.