Açık 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.09.2025 05:40

Tunus, Fransa’ya nota verdi

Tunus, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir vatandaşının Fransız polisi tarafından öldürülmesi üzerine Paris yönetimine protesto notası iletti.

Tunus, Fransa’ya nota verdi

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdelkader Dhibi adlı Tunus vatandaşının 2 Eylül'de Marsilya'da polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla, Tunus'taki Fransız Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vekili'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılan açıklamada, kendisine güçlü bir protesto iletildiği vurgulandı.

Açıklamada, Fransız Maslahatgüzar Vekili'nden, "Tunus'un olayı haksız bir cinayet olarak gördüğünü ve Fransız makamlarının soruşturmayı hızlı ve kararlı biçimde yürütmesini beklediğini" yetkililere aktarmasının istendiği ifade edildi.

Olayın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Fransız basınında yer alan haberlerde, 2 Eylül'de Dhibi'nin Marsilya'nın merkezinde 5 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla Fransız polisi tarafından öldürüldüğü kaydedilmişti.

Haberlerde, Fransa'da yasal olarak ikamet eden Tunuslu gencin, bir pazarda bazı kişilerle tartıştığı, ardından gençler tarafından kovalandığı ve eski liman bölgesinde polis tarafından vurulduğu aktarılmıştı.

Fransa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili "kasıtlı cinayete teşebbüs" ve "bir polis memurunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlatmış, polis müdahalesine ilişkin dosyanın da Emniyet Genel Müdürlüğüne sevk edildiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Fransa Tunus
Sıradaki Haber
İtalya'da binlerce kişi Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:20
Portekiz'de tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
05:51
Husiler, işgalci İsrail’e ait 'önemli ve hassas' bir hedefi vurduğunu duyurdu
05:48
Filistin'den UNESCO'ya Harem-i İbrahim Camii'ni işgalci İsrail ihlallerinden koruma çağrısı
04:26
Ulusal doku ve hücre bankacılığı sistemi hayata geçiriliyor
05:44
İtalya'da binlerce kişi Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüdü
04:23
ABD’de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi
Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ