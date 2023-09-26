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Dünya
AA 26.09.2023 12:25

Tunus Cumhurbaşkanı Said, AB heyetinin ülkesine yapacağı ziyareti tek taraflı erteledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tunus’a yapacağı ziyaretin ertelenmesine karar verdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, AB heyetinin ülkesine yapacağı ziyareti tek taraflı erteledi
[Fotograf: AA]

Tunus Cumhurbaşkanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Said, AB Komisyonu heyetinin Tunus’a yapacağı ziyareti ertelemesi talimatı verdi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said, AB Komisyonu heyetinin ülkemize yapmayı planladığı ziyaretin ertelenmesi kararını AB’ye bildirmek üzere Dışişleri Bakanlığını görevlendirme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin ileri bir tarihte iki tarafın anlaşması doğrultusunda kararlaştırılacağı belirtilen açıklamada, AB heyetinin ziyaretinin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

AB Komisyonundan 22 Eylül’de yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadeleyi desteklemek için Tunus’a 127 milyon euroluk acil yardım yapılacağı ve bir sonraki hafta AB heyetinin Tunus’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edilmişti.

Said seçimlere yabancı gözlemci kabul edilmeyeceğini duyurmuştu

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in AB heyetinin ziyaretini tek taraflı erteleme kararı ülkedeki seçimlerde yabancı gözlemci istemediklerine dair açıklamalarını hatırlattı.

Said, 19 Eylül’de Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunun yeni üyeleri için Kartaca Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada, “Yabancılar seçimi takip etmek için Tunus'a gelebilir ancak gözlemci olmak için gelemeyecekler çünkü yalnızca Tunuslular seçimde gözlemci olabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

Ülkesinin seçimlerde yabancı gözlemcileri kabul etmeyeceğini söyleyen Said, "Fransa ve ABD gibi ülkelere şeffaf yaptıkları seçimlerden dolayı teşekkür mesajı göndermiyoruz. Bizim, onların şahitliğine değil Tunusluların şahitliğine ihtiyacımız var." demişti.

Tunus'ta 24 Aralık'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçimlerinin, 2024'ün son çeyreğinde ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması planlanıyor.

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