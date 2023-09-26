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Dünya
AA 26.09.2023 11:50

ABD ve Kenya, Haiti'de savunma gücü kurma konusunda anlaştı

ABD, şiddet olaylarıyla mücadele eden Haiti'ye asker konuşlandırmayı planlayan Kenya’ya kaynak ve destek sağlamak için Nairobi hükümetiyle anlaşma imzaladı.

ABD ve Kenya, Haiti'de savunma gücü kurma konusunda anlaştı
[Fotograf: AP]

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Kenya Savunma Bakanı Aden Bare Duale Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen toplantıda, iki ülkenin gelecek 5 yıllık savunma ilişkilerine yön verecek anlaşmayı imzaladı.

Kenya Savunma Bakanı Duale, şiddet olaylarıyla mücadele eden Haiti’ye destek olmak amacıyla asker konuşlandırmaya hazır olduklarını söyledi.

Austin de bu kapsamda Kenya'ya destek olma noktasında anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Austin, "Bugün, iki ülke arasında savunma işbirliği çerçevesini imzalayarak Kenya ile stratejik ortaklığımızın önemi pekişti." dedi.

Kenya'nın Doğu Afrika'da aktif olan El Kaide bağlantılı terör örgütü Eş Şebab'a karşı mücadeledeki rolüne dikkati çeken Austin, son aylarda artan şiddet olaylarında Haiti’ye verdiği destekten dolayı Kenya hükümetine teşekkür etti.

Austin, Kenya ziyareti sonrasında son yıllarda terörle mücadele konusunda çeşitli adımlar atan Angola’ya da ziyarette bulunacak.

Yetkililer, Austin'in, Kenya ve Cibuti'deki ziyaretlerinde ABD askeri personeliyle bir araya geleceğini kaydetti.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede, kronik hale gelen çete çatışmaları, yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

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