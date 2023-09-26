Etiyopya'nın Amhara bölgesindeki çatışmalarda 50'den fazla Fano militanı öldürüldü

Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetlerinden (ENDF) yapılan açıklamaya göre, ülkenin Amhara bölgesinde çatışmalar yaşandı.
Güvenlik güçleri tarafından Amhara'da silahlı gruplara yönelik yürütülen operasyonlarda 50'den fazla Fano militanı etkisiz hale getirildi.
Çatışmaların, başkent Addis Ababa'nın 700 kilometre kuzeyindeki tarihi Gondar kentinde yoğunlaştığı kaydedilen açıklamada, Amhara etnik grubuna mensup Fano militanlarının püskürtüldüğü vurgulandı.
Diğer yandan, Amharalı militanlar, sosyal medya paylaşımlarında, çatışmalarda çok sayıda askeri öldürdüklerini öne sürdü.
Amhara'da güvenlik güçleriyle Fano militanları arasındaki çatışmalar nisanda patlak vermişti.
Amhara'daki çatışmalar
Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken Amhara merkezli "Fano" adını taşıyan milis grup, orduyla çatışmaya başlamıştı.
Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.
Afrika Birliği (AfB) ise 16 Ağustos'ta ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.