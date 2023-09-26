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Dünya
AA 26.09.2023 11:04

Türk savunma sanayisi Azerbaycan ordusuna güç kattı

Türk savunma sanayisi, Azerbaycan ordusuna kara araçlarının bakım-onarım, yenileştirme ve modernizasyon ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan karşılama yeteneği kazandırdı.

Türk savunma sanayisi Azerbaycan ordusuna güç kattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yaptığı modernize Nahçıvan Askeri Kompleksi ile iki ülke arasındaki savunma sanayisi iş birliği örneklerine bir yenisi eklendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında imzalanan anlaşma kapsamında başlayan Nahçıvan Askeri Fabrika Donatım Projesi, 7 ay gibi kısa sürede başarılı şekilde tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı

Modernize edilen tesis ile Azerbaycan ordusuna ait kara araçlarının bakım-onarım, yenileştirme ve modernizasyon ihtiyaçları dışa bağımlı olmadan fabrika bünyesinde gerçekleştirilebilir hale getirildi.

Türk askeri fabrikalarının bilgi birikimi Nahçıvan Askeri Fabrikasına aktarıldı

ASFAT'ın dost ve kardeş ülkeler ile yaptığı iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olan proje ile Türk askeri fabrikalarının 50 yılı aşkın bilgi ve birikimi Nahçıvan Askeri Fabrikasına aktarıldı.

Proje kapsamında ASFAT tarafından, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine ait bakım tesisinde gerekli incelemeler yapılarak gereksinimler tespit edildi, faaliyetlerin sürdürülebilirliği için gerekli bölüm-kısım planlamaları, makine, tezgah ve diğer donanım ihtiyaçları Nahçıvan Ordu Komutanlığına sunuldu ve sağlanan mutabakat çerçevesinde proje başlatıldı.

Proje ile öncelikle tesis altyapısının ihtiyaçlara karşılık verebilir hale getirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda elektrik altyapısı, özel zemin inşası, ısıtma sistemi, vinç sistemi kurulumu, çeşitli atölyelerin kurulumu gibi hususlar kısa sürede planlandı ve tamamlandı.

Bu faaliyetler ile eş zamanlı olarak Türk askeri fabrikaları bünyesinde üretilebilen ve kara araçlarının bakım-onarım, yenileştirme ve modernizasyon faaliyetlerinde kullanılan makine, teçhizat, tezgah ve güç grubu test sistemleri de ASFAT tarafından proje kapsamında Nahçıvan Askeri Fabrikasına teslim edildi. Teçhizatların büyük kısmı askeri fabrikalarda yerli ve milli imkanlarla üretildi.

Kısa sürede ve düşük maliyet ile gerçekleştirilen proje, Azerbaycan'ın diğer askeri fabrika ve bakım-onarım tesislerinin de modernizasyonlarını gündeme getirdi. ASFAT tarafından diğer tesislere yönelik ön çalışmalar Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülüyor.

Orduların faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak adına en önemli varlıklardan biri olan askeri fabrika ve bakım-onarım tesislerine yönelik benzer modernizasyon projelerinin yakın gelecekte ASFAT tarafından diğer dost ve müttefik ülkelerde de yürütülmesine yönelik faaliyetler sürdürülüyor.

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