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Gündem
AA 25.09.2023 20:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, görüşmenin ardından buradan, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma noktasına görüntülü bağlandı.

Boru hattının temelinin atılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda gerçekleşen anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Törenine geçti.

Kurdele keserek açılışı gerçekleştiren liderler, daha sonra askeri kompleksi gezdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı
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