TCG Anadolu Taşucu Ağalar İskelesi'ne yanaştı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gururumuz TCG Anadolu, mavi vatanda göreve devam ediyor. Gemimiz, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında TCG Gökçeada ve TCG Gediz ile birlikte Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne aborda oldu." ifadesi kullanıldı.

Gururumuz TCG ANADOLU, mavi vatanda göreve devam ediyor. Gemimiz, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında TCG GÖKÇEADA ve TCG GEDİZ ile birlikte Mersin’deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne aborda oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0VJD05Rt61 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2023

Açıklamayla birlikte paylaşılan videoda, geminin iskeleye yanaşmasına ilişkin anlar gösterildi.