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Gündem
AA 25.09.2023 18:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'dan ayrıldı
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le baş başa görüşmesinin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrasında Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Havalimanı'na geçti.

Erdoğan'ı havalimanından Aliyev ve öteki ilgililer uğurladı.

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Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan İlham Aliyev
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