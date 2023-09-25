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Gündem
AA 25.09.2023 16:01

Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev huzurunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 3 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
[Fotograf: AA]

Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Nahçıvan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne İlişkin Niyet Protokolü"nü imzaladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı

İmzaların atılmasının ardından Erdoğan ve Aliyev imza protokollerini birbirlerine vererek tokalaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Azerbaycan Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması"na imza attı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Enerji Bakanlığı arasında elektrik enerjisiyle ilgili mevcut işbirliğinin devamını içeren metin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından imzalandı.

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