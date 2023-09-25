Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan ile enerji ortaklığımız derinleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısı ve imza töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk ziyaretimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte haziran ayında Bakü'ye gerçekleştirmiştim. Bu defa sizlerle Türkiye'yi Türk dünyasına bağlıyan Nahçıvan'da birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2008 yılındaki son ziyaretimden bu yana Nahçıvan'ın kaydettiği gelişmeyi gururla müşahede ettim. Nahçıvan'ın bugün geldiği noktada büyük payı olan Azerbaycan'ın Umum Milli Lideri Haydar Aliyevi doğumunun 100. yılında bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlham kardeşimle imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktasıdır. Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan’la ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir.https://t.co/8cpuw4F3om pic.twitter.com/UTZJ6V1apq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2023

"Nahçıvan, Azerbaycan ile ilişkilerimizde özel bir yere sahip"

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri dünyada eşi benzeri bulunmayan müstesna bir konumdadır. Tek millet iki devlet şiarı çerçevesinde ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi her alanda güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlham gardaşımla imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizin müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktasıdır. Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan ile ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Nahçıvan bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisi ile birlikte bu potansiyeli tam manası ile hayata geçirme imkanına kavuşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biraz önce temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesi Azerbaycan’la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa’nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır.https://t.co/8cpuw4F3om pic.twitter.com/zUnImCr0j0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2023

Hazar geçişli uluslararası doğu-batı orta koridorun önemi koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Azerbaycan ile enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır.

Kars-Nahçıvan Demir Yolu Projesinin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisi ile ilgili anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk. Azerbaycanlı kardeşlerimize 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına verdikleri güçlü destek için bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Varını yoğunu otomobilinin üzerine yükleyip milletimize yardım etmek için yola koyulan gardaşlarımızın samimiyetini hiçbir zaman unutmayacağız. Basın toplantımızın ardından modernizasyonunu gerçekleştirdiğimiz askeri bakım ve onarım fabrikasının açılışını yapacağız. Bu proje de savunma sanayii işbirliğimize ciddi katkılar sunacaktır.

"Azerbaycan'ın başarısı bizim için iftihar meselesi"

Son günlerde bölgemizde kritik gelişmeler yaşandı. Azerbaycan 2. Karabağ Savaşı'nın ardından geçen üç yıla yakın süre boyunca defaetle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadı. Neticede kendi egemen topraklarında bir antiterör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı. Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyon sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Nahçıvan'ın mümtaz şairi Mehmet Akif'in, yol ve dava arkadaşı merhum Hüseyin Cavit'in bir asır önce yaptığı şu duasının kabul olduğunu görmenin bahtiyarlığını yaşadık. Her beladan esirge yurdumuzu, kamuran eyle şanlı ordumuzu. Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir.

"Bölgemizde barışın tesisi, halklarımıza olan borcumuzdur"

Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir. Bu düşüncelerle Can Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum. Şahsıma ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e ve Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi gardaşlığımızı daim eylesin diyorum.